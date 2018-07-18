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الشرطة في سريلانكا تعتقل أبا لإرضاعه طفله جعة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:21 ص
الشرطة في سريلانكا تعتقل أبا لإرضاعه طفله جعة قوات الأمن فى سريلانكا
رويترز
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قال متحدث باسم الشرطة فى سريلانكا إن الشرطة اعتقلت أبا للاشتباه بإرضاعه ابنه الذى لم يتجاوز عمره عاما جعة بعد رصده على وسائل التواصل الاجتماعى.

وشوهد المشتبه به مع ثلاثة من أصدقائه فى مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى وهو يرضع ابنه على ما يبدو جعة من زجاجة فى قرية ميجاليوا بمنطقة أنوراجابورا فى وسط البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز بعد بث المقطع المصور على التلفزيون المحلى "الشرطة اعتقلت والد الطفل الذي أرضع الطفل شيئا ما فى زجاجة جعة وثلاثة آخرين بسبب القسوة على الطفل".

وأظهر المقطع المصور الذى شاهدته رويترز المشتبه به يرضع طفله مرتين من زجاجة الجعة فى الوقت الذى تسنى فيه سماع صوت واحد على الأقل فى الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء طفل كحوليات.

وقال المتحدث إنه تمت إحالة الطفل إلى مسؤول طبى لتحديد ما إذا كان هذا المشروب كحوليا بالفعل.

 

 

 


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