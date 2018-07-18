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الشرطة الهندية تعتقل 18 شخصا لتكرارهم اغتصاب طفلة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:17 ص
الشرطة الهندية تعتقل 18 شخصا لتكرارهم اغتصاب طفلة الشرطة الهندية
رويترز
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مثل 18 رجلا أمام محكمة فى مدينة تشيناى الهندية اليوم الثلاثاء بشأن اتهامات بتكرار اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما على مدى سبعة أشهر.

وقالت الشرطة إن من بين هؤلاء الرجال حراس أمن وعمال مصاعد وسباكين يعملون فى بناية سكنية تقطن فيها الفتاة.

وتظهر أحدث بيانات من المكتب الوطنى لسجلات الجرائم أن أكثر من 100 جريمة اغتصاب فى المتوسط جرى تسجيلها يوميا فى الهند فى عام 2016. ونحو ستة منها لفتيات تقل أعمارهن عن 12 عاما.

وقالت الشرطة إن الرجال فى تشيناى خدروا الفتاة ثم أخذوها إلى شقة خالية من السكان فى المبنى لاغتصابها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إنهم هددوها بالسكاكين وبنشر تسجيلات فيديو لاغتصابها إذا أبلغت أى شخص.

واعتقلت الشرطة الرجال أمس الاثنين فى اتهامات بالاغتصاب والشروع فى القتل والترويع.


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