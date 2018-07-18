الشرطة العراقية: منع تظاهرة غير مرخصة يحبط تصادم المتظاهرين بقوات الأمن

بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء، إحباط ناشطين لمخطط يدعو لتصادم المتظاهرين مع القوات الأمنية من خلال منعهم لتظاهرة غير مرخصة فى المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه، فى تصريحات أردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "ديالى شهدت على مدار الأيام الماضية دعوات مشبوهة للخروج بتظاهرات فى بعض مناطق المحافظة تحث على التصادم مع القوات الأمنية من خلال نشر صور مفبركة لاعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين فى بعض المحافظات ومحاولة إثارة غضبهم".

وأضاف العطيه أن ناشطين رفضوا تلك الدعوات المشبوهة وقاموا بالتواصل مع القوى الأمنية لكشف خفايا تلك الدعوات التى لا تريد الاستقرار فى ديالي"، مؤكدا أن الناشطين، ومن خلال التواصل مع النخب الشبابية، احبطوا مخططا للتصادم مع القوات الأمنية فى ثلاث مناطق بديالى من خلال منع خروج تظاهرات غير مرخصة قد يتسلل إليها مندسون.

كانت شرطة ديالى أعلنت، يوم أمس، عن استجابة ناشطون وشخصيات عشائرية لدعوتها بتأجيل التظاهرات لانشغال القوات الأمنية فى تعقب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وتشهد بعض المدن والمحافظات فى العراق، منذ عدة أيام، مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد فى دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أسفرت عن سقوط مصابين وقتلى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.