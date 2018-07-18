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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:54 م
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السجن 10 سنوات لـ 23 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:27 م
السجن 10 سنوات لـ 23 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا محكمة - أرشيفية
المنيا - فريق قسم المحافظات
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قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، معاقبة 23 متهما إخوانيا حضوريا، متورطين فى أعمال عنف وشغب بالسجن 10 سنوت لكل منهم  

قد خففت المحكمة الأحكام من السجن المشدد 15 عاما إلى السجن 10 سنوات، بحق 23 متهماً حضورياً، وإلغاء الغرامة المالية التى كانت مقررة عليهم فى الحكم الأول، وقدرها 20 ألف جنيه.  

وكانت المحكمة العسكرية قضت فى يناير الماضى بالسجن 15 عاما بحق 51 متهما فى أحداث عنف وقعت عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، واسندت لهم  النيابة لعامة عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.


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