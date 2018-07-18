السجن سنة وكفالة 200 جنيه لمهندس دهس مسنة بالخطأ أعلى دائرى البساتين

كتب ــ على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح البساتين، بالسجن سنة وغرامة 200 جنيه لمهندس دهس سيدة فى العقد الخامس من عمرها، بسيارته أعلى الطريق الدائرى، وتسبب فى وفاتها.

كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد وصول سيدة فى العقد الخامس من عمرها، جثة هامدة إثر دهسها بسيارة ملاكى، قيادة "م.ع" 28 سنة مهندس.

بالانتقال وسؤال المتهم أكد أنه أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى، دائرة قسم شرطة البساتين تفاجئ بالمجنى عليها تعبر الطريق أمامه ولم يستطع تفاديها.

وكشف التقرير الطبى للضحية أنها أصيبت بتهشم فى الرأس ونزيف فى الأذن والفم وكسر بالذراع الأيمن والأيسر.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11862 لسنة 2018 جنح البساتين ، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات ووجهت للمتهم تهمة القتل الخطأ وأحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.