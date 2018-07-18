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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 م
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السجن سنة وكفالة 200 جنيه لمهندس دهس مسنة بالخطأ أعلى دائرى البساتين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:46 م
السجن سنة وكفالة 200 جنيه لمهندس دهس مسنة بالخطأ أعلى دائرى البساتين محكمة -أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، بالسجن سنة وغرامة 200 جنيه لمهندس دهس سيدة فى العقد الخامس من عمرها، بسيارته أعلى الطريق الدائرى، وتسبب فى وفاتها.
 
كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد وصول سيدة فى العقد الخامس من عمرها، جثة هامدة إثر دهسها بسيارة ملاكى، قيادة "م.ع" 28 سنة مهندس.
 
بالانتقال وسؤال المتهم أكد أنه أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى، دائرة قسم شرطة البساتين تفاجئ بالمجنى عليها تعبر الطريق أمامه ولم يستطع تفاديها.
وكشف التقرير الطبى للضحية أنها أصيبت بتهشم فى الرأس ونزيف فى الأذن والفم وكسر بالذراع الأيمن والأيسر.
 
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11862 لسنة 2018  جنح البساتين ، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات ووجهت للمتهم تهمة القتل الخطأ وأحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
 

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