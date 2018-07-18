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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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السبت المقبل.. قطع المياه عن 3 مراكز بالشرقية لإصلاح خط الطرد

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:49 م
السبت المقبل.. قطع المياه عن 3 مراكز بالشرقية لإصلاح خط الطرد قطع مياه -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه سيتم إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "محطة مياه سنجها"، بمركز كفر صقر يوم السبت القادم الموافق 21 يوليو الجارى بدءاً من الساعة 9 صباحاً ولمدة 24 ساعة، وذلك لحدوث كسر فى خط طرد قطر 1000 مم أثناء تنفيذ كوبرى ودق الخوازيق الخرسانية على بحر مويس للطريق الدائرى الخاص بمركز كفر صقر.

 

وأوضح بيان، أن ذلك سيترتب على ذلك إنقطاع المياه عن المناطق الاتية: "قرى مركز كفر صقر، قرى مركز أولاد صقر، بعض قرى مركز أبو كبير"، وضعف المياه عن المناطق "مدينة كفر صقر، مدينة أولاد صقر، مدينة أبو كبير"، وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.

 


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