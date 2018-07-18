الدفاع الروسية تتسلم على أول فوج من منظومة "اس 400" لهذا العام

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أعلنت شركة "ألماز آنتاي" الصناعية الروسية ان وزارة الدفاع الروسية سوف تتسلم أول فوج من منظومة صواريخ "اس-400" لهذا العام.

وذكر بيان للشركة اليوم الأربعاء أن أول فوج فى هذا العام من منظومة صواريخ الدفاع الجوى الحديثة "اس -400 تريومف" تم تسليمه الى وزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد لذلك.

وأشار البيان إلى إجراء اختبارات ناجحة لهذه المنظومة فى ميدان التدريب"كابوستين يار" فى مقاطعة آستراخان، حيث أجريت عمليات التحليق مصحوبة بأهداف جوية حقيقية.

يُذكر أن منظومة "إس-400" مصممة للقيام بحماية فعالة ضد الضربات الجوية والقذائف والصواريخ الاستراتيجية والمجنحة والتكتيكية، فضلا عن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى فى ظروف التشويش الإلكترونى.