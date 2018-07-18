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الخرطوم تعلن توصل أطراف النزاع فى جنوب السودان لاتفاق فى ملف الحكم

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:00 ص
الخرطوم تعلن توصل أطراف النزاع فى جنوب السودان لاتفاق فى ملف الحكم الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أعلنت الوساطة السودانية، عن توصل أطراف النزاع الداخلى بجمهورية جنوب السودان لاتفاق فى ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان أمس الثلاثاء، أنه سيتم التوقيع بعد غد الخميس بالأحرف الأولى، على أن يتم التوقيع النهائى فى يوم الخميس الموافق 26 يوليو الجاري، فى احتفال لائق بهذا الحدث الكبير، برعاية ضامن الاتفاقية الرئيس عمر البشير، وسوف يدعى لحضوره رؤساء دول الإيجاد وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة.

وأعربت الوزارة عن أملها فى أن يعود هذا الاتفاق بالأمن والسلام والاستقرار على جمهورية جنوب السودان.

وأوضحت الوزارة، أن الوساطة قد تقدمت أمس الاثنين بمسودة الاتفاق ، طالبةً من الأطراف الإعراب عن مواقفها إزاءها، وحيث أنها لم تتلق من أى طرف ما يفيد برفض المسودة، فإنها قد أعلنت اليوم بموقع المفاوضات بمنطقة سوبا بالخرطوم، وفِى حضور ممثلى كل الأطراف المفاوضة، عن قبول الجميع بها.

وذكر البيان أن الوساطة قد تلقت من الأطراف بعض الملاحظات التحسينية، ولذلك فإنها سوف تضمن النص المتفق عليه ما هو مناسب من هذه الملاحظات وتسلم الأطراف مسودة الاتفاق النهائى يوم غد الأربعاء.

الجدير بالذكر أنه بتوقيع هذه الاتفاقية تكون قد تمت تسوية كل المسائل العالقة فى نزاع جنوب السودان التى كانت القمة الطارئة رقم 32 لمنظمة الإيجاد قد أحالتها للوساطة السودانية فى 21 من يونيو الماضى.

 


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