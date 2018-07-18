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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:16 م
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والموافقة على استيراد 120 ألف طن قمح..

الحكومة توافق على اختصاص وزارة الصحة بتدبير الاحتياجات من اللقاحات والأمصال

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:43 م
الحكومة توافق على اختصاص وزارة الصحة بتدبير الاحتياجات من اللقاحات والأمصال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتى الوحدة للاستيراد والتصدير، وAOS لتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك فى إطار دور الهيئة فى توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.

 

وأعلن المجلس أنه فى إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التى تعانى من نقص عالمى لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالى فى حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.


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