video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:37 م
الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتى ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة الامتحان المقرر  للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
 
 
وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: التحول لمجتمع رقمى وأنظمة الحكومة الإلكترونية يحدث نقلة حقيقية

اجتماع الحكومة الأسبوعى يناقش إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات

اخبار مصر

اجتماع الحكومة




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة