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"الحج السعودية" تعرض فيديو يشرح شكل الحج فى 2030 بدون تدخل العنصر البشرى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:36 م
"الحج السعودية" تعرض فيديو يشرح شكل الحج فى 2030 بدون تدخل العنصر البشرى أفواج الحجاج
كتبت آمال رسلان
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قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية على موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب تصورا للحج فى 2030، الذى أظهر أن مناسك الحج بعد 12 عاما ستكون أيسر وأسهل تتم بدون عنصر بشرى فلن يكون هناك حاجة إلى مطوف أو مندوبى شركات  السياحة أو مترجمين، فالتكنولوجيا سيدة الموقف
 

وأظهر الفيديو مجموعة من الحجاج يروون تجربتهم عن الحج فى عام 1451 هجرية، حيث سيتسلم الحاج صندوق به بطاقة إلكترونية وسوار ذكى لليد ترتبط بتطبيق الحج الذى يتم تشغيله بالهاتف فور الوصول بدء مناسك الحج، وبمسحة من  البطاقة الإلكترونية تدخل المملكة دون إجراءات جمركية أو وقوف فى طوابيرانتظار، كما سيجد الحاج ترحيب به شخصيا على الشاشات لدى دخوله المطار، البطاقة تستخدم لركوب القطار الحرمين المطور، الذى يصل مكة المكرمة فى وقت قياسى دون عناء.

 

البطاقة هى نفسها مفتاح الغرفة الخاصة بالفندق ولن يحتاج الحاج الى تسجيل دخول الفندق، وعند الطواف بالكعبة سيقوم السوار الذكى بعد أشواط الطواف، منعا للنسيان، ف المقابل توّفر سماعة الأذن التعليمات للحجاج حول كيفية التحرك والى أين التوجه ، كما أن السماعة ستملى على الحاج أدعية الطواف بدلا من المطوف، فيما توفر  السماعة خدمة ترجمة فورية لكل مايقوله المحيطين بك.

 


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