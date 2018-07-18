"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم، والمتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على إعداد الإجراءات التنفيذية لتعميم مشروع عربات الطعام بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة لأكبر عدد من الشباب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع": أن مجموعة عمل من الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية لتحديد إجراءات حصول الشباب بالمحافظات على عربات الطعام وتمويلها من صندوق تحيا مصر.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد التقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واستعرضا عددًا من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الإجراءات التى سيتم اتخاذها بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظات لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الطعام" بعد تصديق الرئيس السيسى على القانون المنظم لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم صندوق تحيا مصر لمشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم.