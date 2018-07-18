التلفزيون السورى: 88 حافلة وعربات إسعاف دخلت بلدتى كفريا والفوعة - صور

رويترز - تصوير أ ف ب

قال التلفزيون الرسمى السورى إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت بلدتى الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل مقاتلى المعارضة فى شمال غرب سوريا اليوم الأربعاء فى إطار اتفاق لإجلاء سكان.

وأفاد التلفزيون بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتى كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضى بإجلاء عدد من أهالى البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية".



جانب من وصول الحافلات قريتى الفوعة وكفريا



حافلات تدخل قريتين الفوعة وكفريا



حافلات نقل تدخل الفوعة وكفريا



حافلات



دخول الحافلات



دخول الحافلات