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"التعليم" تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمعلمين للمدارس اليابانية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:00 ص
"التعليم" تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمعلمين للمدارس اليابانية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تبدأ اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراء المقابلات الشخصية لتقييم المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية وتستمر لمدة ١٠ أيام، وذلك بمحافظة القاهرة للمحافظات الـ22 التى يتواجد بها مدارس يابانية، وفق الضوابط والمعايير التى حددتها الوزارة، وذلك لاختيار أفضل الكوادر.

وأكدت الوزارة  أنه تشارك فى لجان التقييم جهات مختلفة وهى: أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وجامعات ( القاهرة، وعين شمس، وحلوان)، ومن المجتمع المدني، وكبار الكٌتاب من الصحف القومية، والخاصة (كاليوم السابع، والمصرى اليوم)، وكٌتاب الرأي من الصحف القومية، والخاصة ومنها: (الأهرام، والأخبار، والجمهورية والشروق)، بالإضافة إلى المتخصصين التربويين من الوزارة، ومن كليات التربية؛ لافتًا إلى أن هذا التنوع يأتى من أجل تحقيق مبدأ المساواة والحيادية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار أفضل العناصر تربويًا ونفسيًا، بالإضافة إلى إجراء اختبار للياقة البدنية.

وتختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أفضل المتقدمين بإجمالى قرابة 1500 معلم.

 

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