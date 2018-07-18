التحقيق مع عامل انتحل صفة وزير الداخلية الأسبق وطلب خدمات من محافظة القاهرة

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة عابدين، التحقيق مع عامل انتحل صفة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وطلب خدمات من المحافظة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من محافظة القاهرة يفيد بتلقى مسئولى المحافظة مكالمات من شخص يدعى أنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق ويطلب من مسئولى المحافظة بعض الخدمات للموظفين وتشغيل بعض الأفراد فى المحافظة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شخص ينتحل صفة وزير الداخلية الأسبق وتم القبض عليه وبحوزته كارنيهات مزورة وتم إحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.