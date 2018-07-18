video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض ينفى تصريح ترامب "روسيا لم تعد تستهدف أمريكا"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:08 م
البيت الأبيض ينفى تصريح ترامب "روسيا لم تعد تستهدف أمريكا" السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

نفى البيت الأبيض، تصريح الرئيس الأمريكى بخصوص استهداف روسيا للولايات المتحدة، قائلا: روسيا لم تعد تستهدف أمريكا.

وقالت السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إنها تحدثت إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إجابته فى وقت سابق خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الرئيس كان يرفض الإجابة على الأسئلة عندما قال "لا" لسؤال حول جهود روسيا فى التدخلات فى الشأن الأمريكى.

وقالت ساندرز: "قال الرئيس شكراً جزيلاً لكم، وقال لا للإجابة على الأسئلة، وليس على السؤال"، فالرئيس وإدارته يعملان بجد للتأكد من أن روسيا غير قادرة على التدخل فى انتخاباتنا"، مشيرة إلى أن ترامب يصدق روسيا.

وقال ساندرز "نعتقد بالتأكيد أننا نتخذ خطوات للتأكد من عدم تمكنهم من القيام بذلك مرة أخرى."

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا بتصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين

مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا بتصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين

البيت الأبيض

روسيا

تهديدات روسيا

الانتخابات الامريكية

امريكا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة