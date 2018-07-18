البيت الأبيض ينفى تصريح ترامب "روسيا لم تعد تستهدف أمريكا"

كتب: هانى محمد

نفى البيت الأبيض، تصريح الرئيس الأمريكى بخصوص استهداف روسيا للولايات المتحدة، قائلا: روسيا لم تعد تستهدف أمريكا.

وقالت السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إنها تحدثت إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إجابته فى وقت سابق خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الرئيس كان يرفض الإجابة على الأسئلة عندما قال "لا" لسؤال حول جهود روسيا فى التدخلات فى الشأن الأمريكى.

وقالت ساندرز: "قال الرئيس شكراً جزيلاً لكم، وقال لا للإجابة على الأسئلة، وليس على السؤال"، فالرئيس وإدارته يعملان بجد للتأكد من أن روسيا غير قادرة على التدخل فى انتخاباتنا"، مشيرة إلى أن ترامب يصدق روسيا.

وقال ساندرز "نعتقد بالتأكيد أننا نتخذ خطوات للتأكد من عدم تمكنهم من القيام بذلك مرة أخرى."