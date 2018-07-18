الاتحاد الاوروبى ينشر حرس حدود فى مقدونيا لمواجهة تدفق المهاجرين

بروكسل (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبى، الأربعاء، أنه أبرم اتفاقا مع مقدونيا لنشر حرس حدود فى الدولة البلقانية غير العضو فى الاتحاد لمساعدتها على مواجهة اى تدفق للمهاجرين.

ومنذ ذروة تدفق المهاجرين فى 2015 عزز الاتحاد الذى يضم 28 دولة حدوده الخارجية بوسائل من بينها التعاون مع دول من خارج الاتحاد.

ووقع المفوض الاوروبى لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس ووزير الداخلية المقدونى اوليفر سباسوفسكى بالاحرف الاولى اتفاقا لنشر عناصر حرس اوروبيين فى مقدونيا التى ليس لها منفذ بحرى والقيام بعمليات مشتركة.

وقال افراموبولوس فى بيان ان "هذا الاتفاق سيسمح للوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود وخفر السواحل بالعمل بكامل قدراتها والرد بسرعة على اى تحديات تتعلق بالهجرة وحماية حدودنا المشتركة".

وسيتم توقيع الاتفاق رسميا فى موعد لاحق عند ازالة العوائق القانونية ومصادقة البرلمان الاوروبى عليها، بحسب المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

واصبح التعاون مع مقدونيا اكثر سهولة منذ توصلها الى اتفاق مع اليونان، العضو فى الاتحاد الاوروبي، الشهر الماضى لاعادة تسمية البلاد ب"جمهورية مقدونيا الشمالية" لحل الخلاف الذى ادى الى توتر العلاقات بين البلدين منذ 1991.