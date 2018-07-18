الاتحاد الأوروبى يفرض 4.3 مليار يورو غرامة على جوجل

رويترز

قال مصدر مطلع إن جهات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى ستفرض، اليوم الأربعاء، غرامة بقيمة 4.3 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) على جوجل لاستخدامها لنظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو فيه تهميش للمنافسين.

والغرامة التى ستفرضها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبى، وتأتي بعد ما يزيد قليلا على عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على جوجل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.