الإيكونومست ترصد تنامى خطر الإرهاب بأفريقيا.. وتكشف: أودى بحياة 10 آلاف

كتبت رباب فتحى

سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على تنامى خطر الجماعات الإرهابية العنيفة فى أفريقيا، موضحة أن مايدوجورى تعد المدينة الرئيسية فى شمال شرق نيجيريا، أصبحت فى قلب سلسلة من الحملات الإرهابية التى تمتد عبر أفريقيا على جانبى الصحراء.

وأوضحت المجلة، أن الصراع الناتج عن تلك الجماعات فى الدول الأفريقية لا يتم تسليط الضوء عليه فى وسائل الإعلام بشكل كافى، رغم أنه أودى العام الماضى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين.

واعتبرت "الإيكونومست" أن ما يثير القلق أيضًا أنها حرب يبدو أن الإرهابيين يفوزون بها، حيث ارتفع عدد حوادث العنف التى تورطت فيها الجماعات الإرهابية فى أفريقيا بأكثر من 300% بين عامى 2010 و2017؛ وقد تضاعف عدد الدول الأفريقية التى تشهد نشاطًا متشددًا إلى 12 دولة خلال هذه الفترة.

وأشارت المجلة، إلى أنه من بين تلك الجماعات من يتعهد بالولاء لتنظيم القاعدة أو داعش. كما تشمل تلك الجماعات "الشباب" فى الصومال، و"بوكو حرام" وفصائلها فى نيجيريا، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى مالى. فى كل بلد، قد يكون الصراع مدفوعا إلى حد كبير بالمظالم المحلية. لكن المتمردون يشتركون فى بعض السمات الإيديولوجية.

وأوضحت "الإيكونومست"، أن انهيار ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافى فى عام 2011 ساهم فى تقوية شوكة تلك الجماعات لاسيما مع تهريب الأسلحة من مخازن الأسلحة الليبية، والاتجار بكل شيء من الناس إلى المخدرات المتقدمة فى جميع أنحاء الصحراء. وهناك مؤشرات تدل على أن الإرهابيين يتعلمون من بعضهم البعض ويحصلون على الأموال والدعم من الجماعات المسلحة فى الشرق الأوسط.