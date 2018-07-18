"الإسكان": تخصيص 643 وحدة بمشروع "إسكان المصريين العاملين بالخارج"

كتب أحمد حسن

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه تم تخصيص 643 وحدة إسكان اجتماعى، تم حجزها بمشروع "إسكان المصريين العاملين بالخارج"، موضحة أنه سبق فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالمشروع بنظام التمليك فى المحافظات، والمدن الجديدة، من خلال الموقع الإلكترونى للصندوق www.mff.gov.eg.







وقالت مى عبدالحميد، إنه سيتم فتح مرحلة ثانية للتخصيص لـ19 عميلا قاموا بالتسجيل على الكود الملغى، و140 عميلا تم رفض حجزهم، بينما قام 31 عميلا بالاسترداد، وتم إلغاء الحجز لـ16 عميلا بسبب سبق الاستفادة أو عدم استكمال المستندات، بجانب 9 عملاء لم يستدل عليهم، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 858.







وأشارت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إلى أنه تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، استجابة لطلبات أهالينا المصريين العاملين بالخارج، من الشريحة محدودة الدخل، بجانب المحاور الأخرى التى تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطى مشروع الإسكان الاجتماعى احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.​



