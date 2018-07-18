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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:56 م
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الأميرة البريطانية يوجينى تقيم حفل زفافها على غرار حفل الأمير هارى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:25 م
الأميرة البريطانية يوجينى تقيم حفل زفافها على غرار حفل الأمير هارى الأميرة يوجينى وخطيبها
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أعلن قصر بكنجهام البريطانى، اليوم الأربعاء، أن الأميرة يوجينى ستقيم حفل زفافها بقلعة وندسور هذا العام على غرار حفل الأمير هارى إذ ستدعو إليه 1200 من عامة الشعب.

وستتزوج الأميرة يوجينى (28 عاما)، الابنة الصغرى للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة إليزابيث الثانية وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، من صديقها جاك بروكسبانك (32 عاما) فى مقر الأسرة المالكة فى وندسور يوم 12 أكتوبر.

وهذا هو نفس المكان الذى أقام فيه الأمير هارى حفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل فى شهر مايو وتسعى الأميرة يوجينى لتكرار بعض فقرات حفله خلال حفل زفافها.

وستدعو الأميرة يوجينى إلى حفلها فى ساحة القلعة 1200 شخص من أنحاء بريطانيا سيشهدون كذلك لحظة مغادرة الزوجين لكنيسة القديس جورج بعد إتمام المراسم.

وستوجه الدعوة أيضا إلى منظمات خيرية وتلاميذ صغار فى مدارس كانت بها الأميرة يوجينى. وهى التاسعة في ترتيب ولاية العرش. ويعمل خطيب الأميرة يوجينى، الذي كان مديرا بأحد النوادى الليلية فى لندن، حاليا فى مجال المشروبات والضيافة.

 

 

 


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