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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:06 م
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الأمن العام يضبط 181 قطعة سلاح غير مرخص بينها رشاش

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:40 ص
الأمن العام يضبط 181 قطعة سلاح غير مرخص بينها رشاش سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 161 متهما بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى بينها رشاش، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 

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