اعتقال 60 مشتبها بهم فى عملية ضد الارهاب بشمال بوركينا فاسو

واغادوغو (أ ف ب)

أعلن جيش بوركينا فاسو، الأربعاء، أنه اعتقل 60 مشتبها بهم خلال عملية فى شمال البلاد اتاحت "تفكيك قواعد ارهابية".

وقال الجيش فى بيان ان عملية لمحاصرة وتفتيش "مناطق مشبوهة" فى "الشريط الحدودى الشمالي" بدأت فى الثامن من يوليو.

وأضاف أن "هذه العمليات التى نفذت بدعم من القوات الجوية اتاحت تفكيك قواعد ارهابية واعتقال نحو مئة مشتبه به".

وأوضح انه "بعد التحقق، تمت احالة ستين منهم على دوائر التحقيق التابعة للدرك فيما افرج عن الاخرين"، لافتا ايضا الى مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات والبطاريات واسلاك الكهرباء التى تستخدم فى صنع عبوات ناسفة، اضافة الى مواد مهربة، وأصيب ثلاثة جنود خلال العملية.

وبعدما ظلت بعيدة من نشاط المجموعات الجهادية فى منطقة الساحل، تواجه بوركينا فاسو منذ ثلاثة اعوام هجمات دامية فى شطرها الشمالى، واتسعت هذه الهجمات نحو الشرق المحاذى لتوغو وبنين حيث تنشط ايضا عصابات ومهربون.