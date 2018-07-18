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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:56 ص
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اعترافات جزار متهم بسرقة شقة بالدرب الأحمر: ضائقة مالية السبب

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:00 ص
اعترافات جزار متهم بسرقة شقة بالدرب الأحمر: ضائقة مالية السبب حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف الجزار المتهم بارتكاب واقعة سرقة شقة مدرسة بالمعاش بالاشتراك مع نوال.ر.م. 36 سنة ربة منزل، بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بمحل الجزارة ملك زوج المجنى عليها وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه خطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة فى تنفيذ مخططه وتسهيل دخوله شقة المجنى عليها.

من جانبها قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس جزار وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة مسكن بالإكراه والتعدى على صاحبته المدرسة. 

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين فى سرقة المنازل. 

وتعود تفاصيل القضية عندما، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يفيد بضبط لص فى العقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع منى.س.م. 61 سنة مدرسة بالمعاش مصابة بخدوش وكدمات بالظهر، تم إسعافها بمستشفى أحمد ماهر، والتى قررت بأنه حال تواجدها بالشقة سكنها قامت سيدة " ترتدى زى النقاب " بالطرق على باب الشقة وطلبت منها دخول دورة المياه فسمحت لها بالدخول، إلا أنها ارتابت فى أمرها وحال قيامها بفتح باب الشقة لاستدعاء الجيران فوجئت بشخص يرتدى " ماسك " على وجهه قام بدفعها داخل الشقة وتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها واستولى منها على سلسلة فضية وهددها بسلاح أبيض " سكين " عثر عليه بمطبخ الشقة بقصد سرقتها بالإكراه إلا أنها استغاثت بالجيران وتمكنوا من ضبطه بينما لاذت السيدة بالفرار.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم المضبوط محمد.ع.ع. 35 سنة جزار سابق طرف زوج المجنى عليها، وضبط بحوزته سلاح ابيض " سكين "المستخدم فى ارتكاب الواقعة، قفاز، ماسك صوف، لاصق طبى، وسلسلة فضية خاصة بالمجنى عليها.

كما تم بإرشاده ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها بأقوال المتهم الأول أيدتها، وبعرضهما على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بإحداث إصابتها وسرقتها بالإكراه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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