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الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:22 ص
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استطلاع: أغلبية الأمريكيين يعتقدون إساءة ترامب التعامل فى العلاقات مع روسيا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:00 ص
استطلاع: أغلبية الأمريكيين يعتقدون إساءة ترامب التعامل فى العلاقات مع روسيا القمة بين الرئيسين بوتين وترامب
(رويترز)
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أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز/ إبسوس أن ما يربو على نصف الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التى يتعاطى بها الرئيس دونالد ترامب مع العلاقات مع روسيا.

وجاء الاستطلاع بعد قمة ومؤتمر صحفى مثيرين للجدل بين ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

بيد أن أداء ترامب فى قمة هلسنكي، حيث رفض تحميل بوتين المسؤولية عن التدخل فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وشكك فى نتائج أجهزة المخابرات الأمريكية، لم يكن له تأثير فيما يبدو على شعبيته بشكل عام.

وقال 42 % ممن جرى استطلاع آرائهم إنهم يؤيدون أداء ترامب فى المنصب مقارنة مع متوسط يومى بين 40 و44 % منذ بداية يوليو.

ووجد الاستطلاع أن 55 % يرفضون طريقة تعاطى ترامب مع العلاقات الروسية فى حين أقرها 37 %.

وفى أوساط الجمهوريين أيد 71 % طريقة تعامل الرئيس مع الملف الروسى مقابل 14 % بين الديمقراطيين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ترامب لا يزال يحظى بدعم واسع بين الناخبين الجمهوريين على الرغم من الانتقادات التى وجهها له زعماء الحزب بسبب كلماته وأفعاله خلال رده على الأسئلة فى المؤتمر الصحفى مع بوتين.

وفاجأ ترامب حتى مؤيديه عندما أشاد بالزعيم الروسى خلال المؤتمر الصحفى على نفيه "القوى" للتدخل.

وحاول أمس تهدئة العاصفة السياسية التى أعقبت تصريحاته، قائلا إنه أخطأ التعبير فى المؤتمر الصحفى وإنه يضع ثقته الكاملة فى أجهزة المخابرات الأمريكية.

 


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