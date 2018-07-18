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إسرائيلية تعتدى على فلسطينية وسط القدس لتحدثها بالعربية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:58 م
إسرائيلية تعتدى على فلسطينية وسط القدس لتحدثها بالعربية يهود ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن يهودية اعتدت على شابة عربية من قرية أبو غوش (ضواحى القدس)، بالقرب من ساحة صهيون فى وسط القدس،لأنها تحدثت العربية مع صديقتها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الشابة راغدة عثمان (29 سنة) كانت تسير مع صديقتها فى شارع بن يهودا فى مدينة القدس، عندما تعرضت صديقتها لضربة قوية على الجزء الخلفى من رأسها.. وعندما التفتتا فوجئتا برؤية شابة يهودية تشتمهن: "عربيات عاهرات، قذارة، مثيرات للاشمئزاز."

ونقلت عن الشابة العربية راغدة عثمان قولها :"استدرت وسألتها عن سبب شتمنا وضرب صديقتى، فأجابت:" لأنكن عربيات". "أخبرتها أننى من أبو غوش، قرية السلام، وأننى أحب الجميع، العرب واليهود، وأن تخجل". لكن الفتاة اليهودية أخرجت صاعقا كهربائيا، وأسقطتها على الأرض وقامت بضربها مع شابات أخريات، حتى تدخل بعض المارة.

ونتيجة للاعتداء، تم نقل عثمان إلى مستشفى هداسا عين كارم وهى تعانى من أثار الكدمات وضغط دم مرتفع بسبب الصعقات الكهربائية التى تعرضت لها.

 


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