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الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:54 ص
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إزالة اللافتات والإشغالات بطريق نزلة الدليل ببنى مزار بالمنيا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:47 ص
إزالة اللافتات والإشغالات بطريق نزلة الدليل ببنى مزار بالمنيا إزالة لافتات - أرشيفية
فريق المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا ، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام، حيث تم إزالة الإشغالات والإعلانات و اللافتات الغير مرخصة بطريق نزلة الدليل بمدينة بني مزار.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز فى بيان له ، إن حملات رفع الإشغالات مستمرة من اجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

 


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