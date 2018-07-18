إزالة اللافتات والإشغالات بطريق نزلة الدليل ببنى مزار بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا ، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام، حيث تم إزالة الإشغالات والإعلانات و اللافتات الغير مرخصة بطريق نزلة الدليل بمدينة بني مزار.
وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز فى بيان له ، إن حملات رفع الإشغالات مستمرة من اجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.
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