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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:41 م
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إدانة بريطانى بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:12 م
إدانة بريطانى بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى عناصر من الشرطة البريطانية
لندن (رويترز)
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أدانت محكمة فى لندن رجلا بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا ماى بتفجير عبوة ناسفة، للوصول إلى مكتبها فى 10 داونينج ستريت ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

وأدين نعيم الرحمن (20 عاما) من شمال لندن أمام محكمة أولد بيلى بالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية، ووفقا للشرطة فقد كان نعيم الرحمن يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية عند بوابات داونينج ستريت والوصول إلى مكتب ماى بعد الفوضى التى ستعقب الانفجار لقتلها.

ورقم 10 داونينج ستريت هو مقر سكن ومكتب رؤساء وزراء بريطانيا، ويتمتع بحراسة مشددة وتوجد بوابة فى نهاية الشارع يمكن أن يتجمع عندها العامة والسياح لإلقاء نظرة على المنزل.

وقال دين هايدن قائد قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة "نتحدث عن شخص كان سيقتل ويصيب ويشوه عددا من الناس بينهم أفراد من الشرطة والمواطنين".

وشهدت بريطانيا أربعة هجمات دموية العام الماضى وقال مدير جهاز المخابرات الداخلية (إم.أي5) فى مايو إنه جرى إحباط 12 مخططا للمتشددين منذ أول تلك الهجمات الذى وقع فى مارس 2017.

 

 


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