إخلاء سبيل 39 متهما فى أحداث شغب وقعت بإحدى قرى المنيا

فريق المحافظات

قررت اليوم الأربعاء نيابة مركز مطاي في شمال المنيا، في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، إخلاء سبيل 39 متهمًا في أحداث الشغب التي وقعت بقرية منبال، مع استمرار حبس المتهم الرئيسي في إثارة الأحداث.

وكانت قرية منبال شهدت حالة من الاحتقان بين الأهالي في وقت سابق، حينما، نشر عامل يدعي "ع-ع" 35 عامًا، وفتاة تدعي "م-ن"، بوست مسئ للمسلمين، علي صفحة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مما آثار الغضب بالقرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء عقد من جلسة صلح داخل قاعة مجلس مدينة مركز مطاى، لإنهاء الخلافات بين الأهالي، حضرها الصلح اللواءان محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، وممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، وقيادات المديرية البحثية والنظامية، وإدارة الأمن الوطنى، وفرع الأمن العام، وعدد من رموز العائلات والمؤثرين وكبار العواقل من مسلمى ومسيحى القرية، وبعض عمد ومشايخ القرى المجاورة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز مطاي ومنهم: أحمد شمردن، وهانم أبو الوفا.