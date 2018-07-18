إحالة 73 موظفا بإسكان الأقصر ومجلس قروى المريس للتحقيق لتركهم العمل

الأقصر – أحمد مرعى

قامت الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر، بإحالة 73 موظف بمديرية الإسكان والمرافق ومجلس قروي المريس بمدينة الطود، وذلك لتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم تحويلهم للشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت راندا محمد سيف الدين مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، أنه خلال المرور من قبل مفتشى الإدارة على مديرية الإسكان والمرافق خلال ساعات العمل الرسمية، تبين عدم تواجد 69 موظفا بمقر العمل دون سند قانونى لذلك تم تحويلهم للشئون القانونية لاتخاذ اللازم .

وأضافت مديرة ادارة التفتيش المالى والاداري بديوان عام المحافظة – في بيان صحفي - أنه تم إحالة 4 موظفين آخرين للشئون القانونية بمجلس قروى المريس التابع لمدينة الطود، بينهم 2 لغيابهم، و2 لتركهم العمل بدون سند قانون، وأكدت على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.