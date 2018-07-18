video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة ربة منزل و2 آخرين للمفتى لاتهامهما بقتل سائق تاكسى بالهرم

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:32 م
إحالة ربة منزل و2 آخرين للمفتى لاتهامهما بقتل سائق تاكسى بالهرم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، كلا من صفية فاروق أحمد زكى، ربة منزل ومحمد عبد السميع راشد 29 سنة "قهوجى" وحسن حمدى محمود 22 سنة "حداد" توفى أثناء حبسه "أيمن عامر عبد الفتاح 18 سنة "عامل سيارات" إلى المفتى لقيامهم بقتل سائق تاكسى خنقا "بسلسلة حديدية" وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم وحددت جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.

 

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.

 

كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة سابقا قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم فى غضون يومى 7 و8 سبتمبر 2015 لاتهامهم بقتل خفاجى على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلسلة حديدية وتوجهوا لمكان تواجده واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.

 

وتضمنت التحقيقات برئاسة محمد القاضى وتحريات العقيد رجب عبد الله غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على استدراج المجنى عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، فقامت المتهمة الأولى باستدراجه إلى مسكن المتهم الثانى وفور حضوره فوجئ بتواجد باقى المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة ثم عادوا فى اليوم التالى وقاموا بقتله بهدف اخفاء جريمتهم فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بإلقاء جثته بمجرى المياه.

 

وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقى المتهمين على استدراج أحد سائقى التاكسى لسرقته بقولها "أنا هجيب لكم زبون.. تقلبوه"، بينما كانت اعترافات المتهمين بشعة بإحضارهم السلسلة الحديدية الخاصة "بكلب" أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة جنايات المنيا تحيل أوراق صياد للمفتى فى جريمة قتل

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم القتل

جنايات الجيزة




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة