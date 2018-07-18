إحالة ربة منزل و2 آخرين للمفتى لاتهامهما بقتل سائق تاكسى بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، كلا من صفية فاروق أحمد زكى، ربة منزل ومحمد عبد السميع راشد 29 سنة "قهوجى" وحسن حمدى محمود 22 سنة "حداد" توفى أثناء حبسه "أيمن عامر عبد الفتاح 18 سنة "عامل سيارات" إلى المفتى لقيامهم بقتل سائق تاكسى خنقا "بسلسلة حديدية" وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم وحددت جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.

كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة سابقا قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم فى غضون يومى 7 و8 سبتمبر 2015 لاتهامهم بقتل خفاجى على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلسلة حديدية وتوجهوا لمكان تواجده واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.

وتضمنت التحقيقات برئاسة محمد القاضى وتحريات العقيد رجب عبد الله غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على استدراج المجنى عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، فقامت المتهمة الأولى باستدراجه إلى مسكن المتهم الثانى وفور حضوره فوجئ بتواجد باقى المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة ثم عادوا فى اليوم التالى وقاموا بقتله بهدف اخفاء جريمتهم فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بإلقاء جثته بمجرى المياه.

وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقى المتهمين على استدراج أحد سائقى التاكسى لسرقته بقولها "أنا هجيب لكم زبون.. تقلبوه"، بينما كانت اعترافات المتهمين بشعة بإحضارهم السلسلة الحديدية الخاصة "بكلب" أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.