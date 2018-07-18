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إحالة تشكيل عصابى للجنايات لاتهامهم بسرقة مخزن بعين شمس

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:54 ص
إحالة تشكيل عصابى للجنايات لاتهامهم بسرقة مخزن بعين شمس محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، تشكيلا عصابيا للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بسرقة مخزن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لقسم لشرطة عين شمس من "عمر. س.ع.م" 62 سنة صاحب ومدير مؤسسة للتجارة والتوريدات، يفيد باكتشافه كسر قفل المخزن ملكه وسرقة 38 كرتونة ردياتير كبير، و72 كرتونة ردياتير صغير، و15 علبة بستم، وعربة كارو.

 

ومن خلال التحريات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، دنيك وليم دنيم، يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية، 19 سنة عامل، و"أمير.م.ع.أ" 21 سنة عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 2813 لسنة 2013م السلام "سرقة بالإكراه".

 

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" كل من، "عصام.ر.س" 26 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه فى القضية رقم 16469 لسنة 2015م السلام "مخدرات"، و"مصطفي.ح.م" 35 سنة، عامل خردة.

 


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