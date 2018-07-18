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أهم 10بوستات.. بعد انفصالها.. مى سليم على تويتر: أحسنوا الاختيار فى حياتكم

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:43 م
أهم 10بوستات.. بعد انفصالها.. مى سليم على تويتر: أحسنوا الاختيار فى حياتكم مى سليم
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- بعد انفصالها.. مى سليم على "تويتر": "أحسنوا الاختيار فى حياتكم"

مى سليم
 

 

2- أنور قرقاش: إنشاء مجلس للتنسيق السعودى الكويتى للحفاظ على استقرار الخليج

أنور قرقاش
 

 

3- ماجدة الرومى تطرح أغنية جديدة.. وأحلام أول المهنئين : النجاح يليق بك

21368-أحلام
 

 

500875-ماجدة-الرومى

4- محمد إمام يحتفل بوصول إيرادات فيلمه "ليلة هنا وسرور" لـ30 مليون جنيه

محمد إمام
 

 

5- عمرو أديب: أصحاب الحسابات الوهمية بدأوا فى تكوين متابعين جدد

عمرو اديب
 

 

6- فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية تجنبا للانسحابات بالدورى العام

فرج عامر
 

 

7- وليد فواز بعد طلاق مى سليم رسميا : "ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط"

593423-بيان-وليد-فواز

 

8- رزان مغربى لتامر حسنى عن أغنية "عيش بشوقك": بحب نجاحك وإصرارك

427554-رزان-المغربى-تهنئ-تامر-حسنى

 

9- شاهد وصلة رقص لنادين الراسى بصحبة ابنها

 

 

10- ياسمين رئيس تقضى إجازة أمام البحر

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

khaled soudi

والمصحف

طب والمصحف انتي عاوزه امير بس يكون امير بجد مش كلام أميييييير .

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