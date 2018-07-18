أهم 10بوستات.. بعد انفصالها.. مى سليم على تويتر: أحسنوا الاختيار فى حياتكم

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- بعد انفصالها.. مى سليم على "تويتر": "أحسنوا الاختيار فى حياتكم"
2- أنور قرقاش: إنشاء مجلس للتنسيق السعودى الكويتى للحفاظ على استقرار الخليج
3- ماجدة الرومى تطرح أغنية جديدة.. وأحلام أول المهنئين : النجاح يليق بك
4- محمد إمام يحتفل بوصول إيرادات فيلمه "ليلة هنا وسرور" لـ30 مليون جنيه
5- عمرو أديب: أصحاب الحسابات الوهمية بدأوا فى تكوين متابعين جدد
6- فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية تجنبا للانسحابات بالدورى العام
7- وليد فواز بعد طلاق مى سليم رسميا : "ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط"
8- رزان مغربى لتامر حسنى عن أغنية "عيش بشوقك": بحب نجاحك وإصرارك
9- شاهد وصلة رقص لنادين الراسى بصحبة ابنها
10- ياسمين رئيس تقضى إجازة أمام البحر
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
والمصحف
طب والمصحف انتي عاوزه امير بس يكون امير بجد مش كلام أميييييير .