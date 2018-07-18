أمريكا تعرض على الهند نسخة مسلحة من طائرة بدون طيار متطورة

فارنبرو (رويترز)

قال مسئول أمريكى كبير، ومصدر فى قطاع صناعة الطائرات، لرويترز إن الولايات المتحدة عرضت على الهند تزويدها بنسخة مسلحة من طائرات بدون طيار من طراز (جارديان) التى كان يسمح فى السابق ببيع نسخ غير مسلحة منها لأغراض المراقبة.

وإذا تمت هذه الصفقة فسوف تكون أول مرة تبيع فيها واشنطن طائرة بدون طيار مسلحة كبيرة إلى بلد غير عضو فى حلف شمال الأطلسي، كما ستكون هذه أول طائرة متطورة بدون طيار فى المنطقة التى تشهد توترا متصاعدا بين الهند وباكستان.

وفى أبريل أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعديل سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية بهدف توسيع نطاق بيع الأسلحة إلى الدول الحليفة. وقالت الإدارة حينئذ إن هذا التعديل سيدعم صناعة الدفاع الأمريكية ويخلق فرص عمل داخل البلاد.

وتضمنت الخطة سياسة جديدة لتصدير الطائرات بدون طيار تسمح بجعل الطائرات بدون طيار المسلحة، والتى بإمكانها إطلاق صواريخ، وطائرات المراقبة بكل أحجامها متاحة للحلفاء على نطاق أوسع.

وقالت مصادر إن مسألة الطائرات بدون طيار كانت مدرجة على جدول أعمال اجتماع أُلغى هذا الشهر بين وزراء الخارجية والدفاع فى الولايات المتحدة والهند. ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع فى سبتمبر القادم.

وقال مصدر فى وزارة الدفاع الهندية إن الجيش يسعى لاقتناء طائرة بدون طيار من طراز لا يقتصر استخدامه على المراقبة بل يشمل مطاردة أهداف برية وبحرية.

وتواجه شركات صناعة الطائرات دون طيار الأمريكية منافسة متزايدة فى الخارج، لا سيما من منافسين صينيين وإسرائيليين يبيعون منتجاتهم بشروط أخف، وتضغط بشدة من أجل تغيير قواعد التصدير الأمريكية.