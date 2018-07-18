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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:58 م
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أطفال كهف تايلاند يحملون صورة الغطاس المتوفى أثناء محاولة إنقاذهم بمؤتمر صحفى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:24 م
أطفال كهف تايلاند يحملون صورة الغطاس المتوفى أثناء محاولة إنقاذهم بمؤتمر صحفى أطفال كهف تايلاند
كتبت ريهام عبد الله
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عقد الأطفال الذين تم إنقاذهم من كهف فى تايلاند مع مدربهم، مؤتمرا صحفيا، وتحدثوا لوسائل الإعلام المختلفة فور انتهاء عملية إنقاذهم، وهى القضية التى شغلت رأى العام العالمى لفترة طويلة، حتى تم إنقاذ الأطفال، وهو أول ظهور لهم بعد إنقاذهم وخروجهم من المستشفى.

وحمل الأطفال بورتريه وصورة الغطاس التايلاندى سامارن جونان، والذى فقد حياته خلال محاولاته إنقاذ الأطفال المحتجزين فى الكهف، ووجهوا رسالة للغطاس الراحل وعائلته، وقال أحد الأطفال الناجين :"شكرا لك لإنقاذ حياتنا لترقد فى سلام، وتعزياتنا لأسرتك، كلنا شاكرين لك ولعائلتك، لترقد فى سلام".

أطفال الكهف يحملون صورة لغواض توفى أثناء انقاذهم
أطفال الكهف يحملون صورة لغواض توفى أثناء انقاذهم

فيما قال أحد الأطفال الذين تم إنقاذهم " لقد تأثرنا بمن ضحى بحياته لإنقاذنا، لقد شعرنا بالذنب، لأننا السبب فى خسارة حياته، نرسل رسالة بالصورة الخاصة به لعائلته لشكرهم ودعمهم".

 


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