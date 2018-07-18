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أحمد قطان يلتقى رئيس الوزراء الإثيوبى فى منزله بأديس أبابا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:19 م
أحمد قطان يلتقى رئيس الوزراء الإثيوبى فى منزله بأديس أبابا أحمد قطان يلتقى رئيس الوزراء الأثيوبى
كتب هيثم سلامة
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التقى أمس، أحمد قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالسعودية، رئيس الوزراء الأثيوبى، أبى أحمد، فى منزله بأديس أبابا.

ونشر أحمد قطان، صورة تجمعهما معاً، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً :"التقيت مساء أمس برئيس الوزراء الإثيوبي في منزله بأديس أبابا".

وأضاف:"تناولت معه طعام العشاء وبحثت معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافت المجالات وهو شخصية جديرة بكل تقدير واحترام بعد أن حقق السلام مع جارته إريتريا بعد عشرين عاما من العداء".

بوست السفير أحمد القطان
بوست السفير أحمد القطان

 


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أحمد عبد العزيز القطان

إريتريا

أثيوبيا

احمد قطان




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