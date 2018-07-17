7 معلومات عن قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر.. تعرف عليها

كتب محمد عبد العظيم

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية نهائيا، حيث انتهى المجلس من مناقشته خلال جلسة الأمس، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون لحين توفر النسبة المطلوبة للتصويت عليه ومن ثم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية، من أجل إصداره رسميا ونشره فى الجريدة الرسمية، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن مشروع القانون:

1- يهدف القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية من خلال إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف المتميز، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة التعليم الجامعى داخل الدولة.

2- ينظم القانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، والمؤسسات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية فى إطار قانونى يسمح بتكافؤ الفرص، والاستفادة من الكفاءات فى الخارج لصالح المجتمع المحلى والطلاب ويحقق التقدم العلمى.

3- يسمح هذا القانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وإنشاء المؤسسات الجامعية وتنظيم العلاقة بين فروع الجامعات الأجنبية والدولة المصرية.

4- يتكون مشروع القانون من 3 فصول، تشمل 25 مادة تنظم أحكام إنشاء الفروع للجامعات الأجنبية، وكذلك المزايا والتسهيلات لهذه الفروع.

5- ينص القانون على إنشاء مجلس "شئون فروع الجامعات الأجنبية"، لتنظيم إنشاء هذه الفروع داخل الدولة المصرية، بما يسمح له متابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع، وغيرها من الأمور المتعلقة.

6- نظم القانون حالات إلغاء فروع الجامعات الأجنبية، وفقا لأحكام القوانين المصرية، حيث يكون ذلك من خلال الوزير المختص.

7- أوصت اللجنة البرلمانية التى تولت دراسة هذا القانون، بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية للطلبة المصريين المتفوقين علميا وبحثيا، بالفروع الأجنبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون للنهوض بالدولة المصرية.