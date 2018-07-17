3 أدلة رئيسية استندت إليها النيابة فى إحالة سائق قتل خادمة أجنبية للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى القضية المتهم فيها سائق سيارة بقتل خادمة تحمل جنسية دولة أجنبية بسبب خلافات بينهم ومطالبتها المستمرة له بالزواج منها، بعد اقامتهم علاقة غير شرعية، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام أحد دوائر الجنايات بمحاكمة المتهم.

وأعدت النيابة العامة مذكرة بأمر إحالة المتهم للجنايات استندت فيها إلى اعترف المتهم فى التحقيقات بقتله المجنى عليها بسبب خلافات بينهم ومطالبتها المستمرة له بالزواج منها، بعد إقامتهم علاقة جنسية، وتهديدها له بفضحه.

كما استندت النيابة فى أمر الإحالة إلى تقرير الطب الشرعى الذي حدد سبب وفاة المجنى عليها والذي جاء فيه أن المجنى عليها تلقت طعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة وجرح قطعي فى اليد، وأسفرت الإصابات الاولى عن مقتلها.

وتضمن أمر إحالة المتهم للجنايات نتائج المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بصحبة المتهم، والتى مثل خلالها جريمته، وكشفت شروعه فى حرق الجثة لإخفاء معالمها، إلا أنه فشل فى ذلك لأمر خارج عن إرادته.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بمنطقة نائية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث أن المجنى عليها خادمة تحمل جنسية دولة أجنبية، تعمل لدى لواء شرطة سابق، مصابة بطعنة نافذة أنهت حياتها فى الحال.

وكشفت تحريات العقيد محمود شوقى مفتش المباحث الجنائية أن المجنى عليها كانت تربط بينها وبين سائق المخدوم علاقة عاطفية، وأن الشبهات تدور حول ارتكابه الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها، لرغبتها فى الزواج منه.