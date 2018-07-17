220 تظلما لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والإدارات التعليمية اليوم الثلاثاء، ثالث أيام تقديم التظلمات، توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لتقديم استمارات الثانوية العامة، بعد تسديد مبلغ 100 جنيه بالبنك الأهلى باسم حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كرسوم إعادة التصحيح أى مادة من المواد فيها، بمتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

كما شهدت 10 إدارات تابعة للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ توافد عدد من طلاب الثانوية الأزهرية لتقديم تظلماتهم بالإدارات التعليمية بدلاً تقديمهم بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، فى اليوم الأول لاستقبال تظلمات الطلاب،بناء على تعليمات الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ.

وتقدم فى اليوم الثالث بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والإدارات التعليمية الـ13 بمدن المحافظة 180 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة، باستمارات تظلمهم، لإعادة تصحيح بعض المواد المتظلم منها بمحافظة كفر الشيخ.

كما تقدم 40 طالبا وطالبة بالإدارات الأزهرية بمدن المحافظة بتظلماتهم، لإعادة تصحيح بعض المواد المتظلم منها.

على جانب آخر تابع الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ اختبارات المتخلفين عن أداء امتحانات مسابقة معلم مساعد قرآن كريم، بمدرج المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، بناء على تعليمات الأزهر بالقاهرة.