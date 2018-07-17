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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:40 ص
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19 يوليو.. نظر تجديد حبس 4 قيادات بوزارة التموين بتهمة الرشوة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:00 ص
19 يوليو.. نظر تجديد حبس 4 قيادات بوزارة التموين بتهمة الرشوة رشوة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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حددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، جلسة الخميس 19 يوليو المقبل، لنظر تجديد 4 مسئولين بوزارة التموين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وتعقد الجلسة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر أمس بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.


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