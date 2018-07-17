10 معلومات عن محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

تباشر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهما من عناصر بيت المقدس، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية استهدفت العديد من العمليات الإرهابية فى مقدمتها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وسنعرض أهم النقاط فى الدعوى...

1 ـ أسس التنظيم على يد المتهم المتوفى محمد فريج قبل عام 2010، وكون المتهم محمد عفيفى خلايا فرعية للتنظيم فى العديد من المحافظات.

2 ـ نيابة أمن الدولة تحيل 200 متهما للجنايات فى 11 مايو 2014، ثم قامت النيابة بإحالة 13 متهم جديد بالقضية بأمر إحالة تكميلى ليصبح عدد المتهمين 213 متهما.

3 ـ تنظر القضية الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

4 ـ تعقد جلسات المحاكمة فى معهد أمناء الشرطة بطرة.

5 ـ المتهمون أسند إليهم إرتكاب 54 عملية إرهابية، منها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مديرية أمن القليوبية، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وإطلاق النار على كنيسة الملاك ميخائيل بالورق ، ووصل عدد الضباط الذين تعرضوا لاغتيال 40 ضابط شرطة وجيش، وقتل 15 مواطنا آخرين.

6 ، نظرت أولى جلسات القضية فى مطلع فبراير 2015.

7 ـ المحكمة حظرت النشر فى القضية، ثم عدت بعد جلستين عن قرار حظر النشر.

8 ـ المحكمة نظرت قرابة الـ 50 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

9 ـ فى ابريل من عام 2015 بدأت المحكمة فى فض الأحراز وتنوعت ما بين أسلحة نارية وبنادق خرطوش ومتعلقات شخصية وأوراق تحمل فكر التنظيم.

10 ـ محكمة الجنايات دائما ما تسمح لأهالى المتهمين بحضور جلسات المحاكمة.