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يوناميد وشمال دارفور تتفقان على العمل فى المجالات الخدمية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:00 ص
يوناميد وشمال دارفور تتفقان على العمل فى المجالات الخدمية الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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اتفقت حكومة ولاية شمال دارفور بالسودان، وبعثة "يوناميد"، على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تستهدف العمل معاً فى مجال الصحة والمجالات الخدمية الأخرى فى كافة محليات الولاية.

وقال وإلى شمال دارفور، الشريف عباد، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة "يوناميد"، كنجسلى مامابولو، إنه تم الاتفاق كذلك على بذل الجهود لتقديم الخدمات، موضحا أن اللقاء تناول الوضع الأمنى والاستقرار الذى تشهده الولاية وسبل تعزيز العمل المشترك.

وأشار عباد، إلى افتتاح المزيد من مراكز الشرطة على نطاق واسع بالمنطقة، والجهود المستمرة التى تبذلها الدولة فى عملية جمع السلاح، والتى حققت مردوداً جيداً فى تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد .

ولفت إلى، مناقشة الإطار التعاونى بين البعثة المشتركة وحكومة الولاية، بجانب الجهود المبذولة فى العودة الطوعية، وتحسن أوضاع النازحين، وبداية الموسم الزراعى ومساهمة النازحين فى الإنتاج والعودة لقراهم، مؤكدا التعاون الكامل بين حكومة الولاية وبعثة يوناميد، وتضافر الجهود المشتركة ليعم الاستقرار بين الناس.

من جانبه، أكد مامابولو، تعاون يوناميد مع الحكومة فى كل المجالات، واستمرارها فى العمل فى تقديم العون، خاصة فى مجالات دعم الاستقرار وبناء السلام.

وشدد على دعم البعثة لتعزيز جهود الحكومة الجارية على الأرض، بعد الاستقرار الأمنى الكبير الذى شهدته الولاية.

 


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