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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:01 م
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وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى تمى الأمديد المركزى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:02 م
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى تمى الأمديد المركزى جانب من الجولة
الدقهلية- شريف الديب
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تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى تمى الأمديد المركزى، حيث قام بافتتاح العناية المركزة للأطفال، وكذلك العناية المتوسطة للباطنة، حيث تم تجهيز العناية المركزة للأطفال بأربعة أسرة و2 جهاز تنفس صناعى، و4 مونيتورو 2 جهاز سباب وباقى التجهيزات اللازمة، كما تم تجهيز العناية المتوسطة للباطنة بعدد أربعة أسرة وعدد 4 جهاز مونيتور.

 

وأوضح مكى، أن كل هذه التجهيزات تمت بمساهمة رجال المجتمع المدنى من أبناء تمى الأمديد، ثم تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد فريق العمل من الأطباء والتمريض، كما تفقد أقسام العناية العامة ووحدة الأطفال المبتسرين وكذلك وحدة الغسيل الكلوى وأطمأن على راحة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات بتلك الأقسام.

 

ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر إلى كل رجال المجتمع المدنى الذين ساهموا فى تجهيز هذه الأقسام، والذين يتعاونون مع مديرية الصحة للارتقاء بالخدمة الصحية، كما وجه الدكتور سعد الشكر لجميع العاملين بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أسامة محى مدير المستشفى على الجهد المبذول فى خدمة المرضى.


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