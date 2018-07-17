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وزير التموين لـ"اليوم السابع": بدء إضافة المواليد الجدد بالبطاقات أول أغسطس

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:00 ص
وزير التموين لـ"اليوم السابع": بدء إضافة المواليد الجدد بالبطاقات أول أغسطس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر وعلى أقصى تقدير فى شهر ديسمبر، حيث  يتم حاليا عمل الاستعدادات اللازمة وتقييم  مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، للتأكد من جاهزية المكاتب لإضافة المواليد الجديدة، وقد تحتاج بعض المكاتب إلى أجهزة كومبيوتر أو غير ذلك من العوامل التى يحتاجها الموظف لتسجيل البيانات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد من خلال تسجيل  البيانات على موقع الوزارة، وكذلك من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الأولى من إضافة المواليد ستتضمن الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن عملية تقييم المكاتب التى تتم حاليا ستحدد ما هى المكاتب التى ستعمل فترة ثانية بعد الظهر، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لهذه المكاتب.


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