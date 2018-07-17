وزيرا الطيران والسياحة يتفقان على خطة عمل مشتركة لتنشيط السياحة فى مصر

كتب أحمد حمادة

استقبل الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر الوزارة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك والنهوض بقطاعى السياحة والطيران بمصر. وحضر اللقاء المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وحمدى صبحى مساعد وزيرة السياحة ولفيف من قيادات الوزارتين .

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالدكتورة رانيا المشاط، والتى قدمت له التهنئة على توليه حقيبة وزارة الطيران المدنى، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين.

وأكد الفريق يونس المصرى الصلة الوثيقة والشراكة المتبادلة بين قطاعى الطيران والسياحة للمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعد كل من صناعة النقل الجوى والسياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى والمحلى .

وخلال اللقاء استعرض وزيرا الطيران والسياحة خطة عمل الوزارتين خلال المرحلة المقبلة وكيفية الاستفادة من شبكة خطوط مصر للطيران وشركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرى، للمساهمة فى تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة لمصر من خلال تقديم منتج سياحى متكامل، وإطلاق مبادرات مشتركة تحفز السائح العربى والأجنبى على زيارة المقاصد السياحية والأثرية والتى تذخر بها مصر، كما تم الاتفاق على رفع كفاءة المطارات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتكون خير مركز لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم.

وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على أهمية عقد لقاءات دورية واستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين للوقوف على نتائج الأعمال ووضع حلول سريعة لأى متغيرات على صناعة السياحة والسفر المصرية، من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية بما يتماشى مع سياسات الدولة فى تنمية مصادر الدخل القومى .