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وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يناقشان سبل تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:31 م
وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يناقشان سبل تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة الوزيران خلال الاجتماع
كتب زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، بهدف بحث أوجه التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة.

استعرض "العصار" خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية لمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة وأهم المشروعات التى ساهم فى تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات المختلفة ومنها الإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية، قواعد البيانات الرقابية المتكاملة، التدريب بغرض التشغيل أو التأهيل، وأعرب العصار عن رغبته فى تعزيز أوجه التعاون مع وزارة الاتصالات من خلال الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية لوزارة الاتصالات لدعم مركز النظم من أجل تطويره ليتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بدرجة عالية من الدقة والجودة.

واصطحب "العصار" وزير الاتصالات فى جولة داخل مركز نظم المعلومات والحواسب للإطلاع على أحدث الإمكانيات التكنولوجية والفنية المستخدمة فى المركز، وتفقد الوزيران عدد من المعامل الخاصة بـالشبكات،المالتى ميديا، قواعد البيانات،التطبيقات،الداتا سنتر".

ومن جانبه أعرب "طلعت" عن ثقته فيما شاهد من إمكانيات تكنولوجية وفنية وأحدث نظم التشغيل والبرمجة المستخدمة فى المركز مع الحفاظ التام على سرية المعلومات، الأمر الذى يشجع على إقامة تعاون مثمر والاستفادة من الخبرات المتوفرة لكلا الطرفين لإقامة منظومة عمل متكاملة يمكن استغلالها فى تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل جيل من الشباب على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ليكون قادر على الابتكار فى المجالات المختلفة من أجل التحول إلى مجتمع رقمى، إلى جانب المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الوزارتين للوقوف على أهم نقاط التعاون التى سيتم البدء بها والعمل على تنفيذها وفقًا لمتطلبات واحتياجات كل وزارة وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.


 

 


 

 


 

 


 

 


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