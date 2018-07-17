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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:44 م
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نشطاء: بالون ترامب الرضيع قد يحلق قريبا فى سماء أمريكا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:54 م
نشطاء: بالون ترامب الرضيع قد يحلق قريبا فى سماء أمريكا مظاهرات أمام البيت الأبيض
رويترز
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يمكن أن يظهر بالون على شكل ترامب الرضيع الغاضب، كان قد حلق في سماء لندن الأسبوع الماضى أثناء جولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أوروبا، مجددا فى سماء ولاية نيوجيرسى الأمريكية بعد أن قال نشطاء إنهم جمعوا أموالا كافية لجلبه إلى الولايات المتحدة.

وجمع نشطاء مناهضون لترامب حتى ظهر أمس الاثنين أكثر من ثمانية آلاف دولار على موقع (جو فاند مى) وهو أكثر من 4500 دولار التى قالوا إنهم يحتاجونها لإحضار البالون المملوء بغاز الهيليوم على شكل ترامب يرتدى حفاظة أطفال إلى بدمينستر فى نيوجيرسى مقر نادى جولف يملكه ترامب ويزوره كثيرا.

وقال المنظم ديدير خيمينيز-كاسترو إنه يأمل أن يثير البالون حماس المرشحين الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى في نوفمبر.

وقال خلال مكالمة هاتفية "ترامب الرضيع سيوجه الضربة، هذه هى الطاقة التى نحتاجها لانتخابات التجديد النصفى. سيخرج ذلك الناس من منازلها".

 


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