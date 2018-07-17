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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:37 م
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نجاة رئيس أركان قيادة عمليات "صلاح الدين" بالعراق من انفجار استهدف موكبه

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:48 م
نجاة رئيس أركان قيادة عمليات "صلاح الدين" بالعراق من انفجار استهدف موكبه القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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نجا رئيس أركان قيادة عمليات محافظة "صلاح الدين" العراقية، اليوم الثلاثاء، من انفجار استهدف موكبه شرق المحافظة، لكنه أصيب بروح طفيفة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى فى المحافظة، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق فى منطقة (المناهلة) بناحية (مطيبيجة) شرق صلاح الدين، انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة موكب رئيس أركان قيادة عمليات المحافظة، العميد الركن عماد أحمد محمد.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة رئيس الأركان واثنين من أفراد حمايته بجروح طفيفة.

وتشهد منطقة (مطيبيجة) الواقعة على الحدود بين محافظتى صلاح الدين وديالى، بشكل شبه مستمر عمليات عسكرية؛ بحثا عن مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى الذين يتخذون من تلك المناطق مقارا لتنفيذ عملياتهم.

 


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