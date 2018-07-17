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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:58 م
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" مياه القناة " تنهى تطهير المحطات بفايد وأبو سلطان وسرابيوم

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:43 م
" مياه القناة " تنهى تطهير المحطات بفايد وأبو سلطان وسرابيوم جانب من أعمال التطهير
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الإنتهاء من تطهيربيارات محطات رفع صحي منطقة فايد، محطة رقم 1 ، ومحطة رقم 2، ومحطة رفع صحي أبوسلطان، ومحطة رفع صحي سرابيوم"، حيث قام العاملون بمحطات الرفع بجهود غير عادية لإزالة الرواسب المتراكمة التي تعوق عملية التشغيل، وتم رفع الرمال الموجودة في البيارات، وذلك تحت إشراف المهندس حمدي أبوزيد مديرمنطقة فايد، والمهندس عادل العمدة مدير ادارة الصرف.

وأشار عزب فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم تطهير محطة رفع صحي رقم 1 والتي كان بها أكثر من 12متر رمال داخل البيارة بمجهودات من العاملين بالمحطة، كما تم تطهير بيارة محطة سرابيوم ومحطة أبوسلطان بالكامل وتركيب طلمبة للمحطة من قبل فنين المحطة، ويأتي هذا فى إطار خطة الشركة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى .

 

 


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