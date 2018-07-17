موجز أخبار الساعة 1.. بدء إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين أول أغسطس

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التموين بدء إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموين أول أغسطس المقبل وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير التموين لـ"اليوم السابع": بدء إضافة المواليد الجدد بالبطاقات أول أغسطس

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر وعلى أقصى تقدير فى شهر ديسمبر، حيث يتم حاليا عمل الاستعدادات اللازمة وتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، للتأكد من جاهزية المكاتب لإضافة المواليد الجديدة، وقد تحتاج بعض المكاتب إلى أجهزة كومبيوتر أو غير ذلك من العوامل التى يحتاجها الموظف لتسجيل البيانات.

الصحة تنفى احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى فى بنى سويف

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى بمحافظة بنى سويف، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

على عبد العال: وداعا للأوراق فى البرلمان والتعامل سيكون إليكترونيا فقط

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتهاء عصر التعامل بالأوراق تحت قبة البرلمان، مؤكدًا على أنه بدءً من الآن سيكون التعامل داخل البرلمان سيكون إليكترونيا فقط ترشيدا للنفقات.

المترو يعلن وقف قائد القطار المصطحب طفل فى كابينة القيادة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ أن ما تم نشره وتداوله عبر العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى عن أحد قائدى القطارات بالخط الثانى لمترو الأنفاق، وهو يصطحب طفل داخل كابينة القيادة مخالفا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية.

وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يناقشان سبل تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، بهدف بحث أوجه التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة.

الزراعة تنفى طرح بيض بلاستيكى صينى خطر على صحّة المواطنين

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن طرح الحكومة بيض بلاستيكي صيني خطير على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على عدم وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وأوضحت أن هذه شائعة كشائعة الأرز الصيني البلاستيك التي انتشرت خلال الأيام الماضية، مُشيرةً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إمكانية تصديره إلى الخارج.

الحكومة توضح حقيقة إضافة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

الحكومة تنفى شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنها نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

التضامن: لا صحة لحذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» لتقليل النفقات

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن حذف وزارة التضامن 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات, تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, وأن ما تم هو قيام الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط وبناء على تلك المراجعة تم استبعاد 203 ألف أسرة بعد التأكد من زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة، أو السفر، أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، وهو ما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنويًا.

التعليم: الراسب فى 3 مواد ليس من حقه دخول امتحان الدور الثانى للثانوية

أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لن تسمح للطالب الراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة بدخول امتحانات الدور الثانى.